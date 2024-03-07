İbrahim Üzülmez'den flaş Beşiktaş açıklaması: 'Bize de o sorumluluk verilse...'

Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:10

Güncelleme: 07.03.2024 - 16:10

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş itirafı geldi.

İbrahim Üzülmez TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Futbolu bıraktığımdan beri en büyük hayalim Beşiktaş'ta çalışmak. İstiyoruz ama kolay değil. Santos, şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama emin olun; bize de güvenilse, bize de o sorumluluk verilse biz de yaparız." dedi.

Genç çalıştırıcı ayrıca, "Saha içinden geldik ve çok üst düzey insanlarla çalıştık. Biz takımlara sürekli kriz dönemlerinde geliyoruz ve o takımları sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Sezon başında doğru bir planlama ile daha doğru işler yapacağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN SÖZLERİ

Kendisini daha önce eleştiren Alpaslan Öztürk ile ilgili ise İbrahim Üzülmez, "Oyuncu ile hoca aynı takımda bir birliktelik geçirmişse bu tarz konuşmalar yapılmamalı. Profesyonellikte o tarz şeyler söylerseniz döner gelir gelmez aynı takımda yer bulursunuz. Alpaslan'da da olduğu gibi. Alpaslan benimle konuşmak istediğini söyledi. Yanıma gelmesi benim için yeterliydi. Bir adım attı biz ona 3 adım atmalıyız. Ama keşke ikimiz de bu açıklamaları yapmasaydık." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE MAÇI ÇIKIŞ OLACAK"

Fenerbahçe karşılaşması hakkında konuşan Üzülmez, "Konyaspor karşılaşmasında istediğimiz başlangıcı yapamadık. Kötü oynadık. 3 gün oyuncularımızla beraberdik. Onları mental anlamda yukarı taşımaya çalıştık. Ben daha fazla bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyordum. Çok iyi oynamamamıza rağmen 4 pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik kötü oynadığımız maçta belki de puan ya da puanlar alabilirdik. Bu takımı ligde tutmak için görevimizi en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Bundan önce yaptığımız hataları yapmamaya çalışacağız. Oyuncularımıza inanıyoruz. Oyuncuların o özgüveni için bir kıvılcıma ihtiyaç var. Başlangıcımız kötü oldu bitirişimiz iyi olacak İnşallah Fenerbahçe maçıyla beraber çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

Ligde kalmak istediklerini söyleyen Üzülmez, "Ligde kalmak için gayret göstereceğiz. Geçen hafta kaybederek işimizi zora soktuk ama pes etmeyeceğiz. Ne yapabiliriz sürekli konuşuyoruz. Kaybedilmiş maçlardan sonra oyuncu psikolojisini görüyoruz. Gol yendikten sonra çok kabuk mental anlamda çöküyoruz. İnanıyorum, inanmasam zaten buraya gelmezdim." dedi.

"FENERBAHÇE'YE TESLİM Mİ OLACAĞIZ?"

Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Üzülmez "Fenerbahçe maçı zor bir maç. Maçın favorisidir. Fenerbahçe'ye gidip teslim mi olacağız yoksa bir reaksiyon gösterip puan ya da puanlar mı alacağız! Dünden beri Fenerbahçe'nin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam maçları var inşallah ülkemiz için güzel bir sonuç alırlar. Pazar günkü maçı bizim için çıkış maçı olarak görüyoruz. Oyuncularım da o reaksiyonu gösterecektir." dedi.