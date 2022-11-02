Beşiktaş'ın Dünya Kupası programı belli oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası arasında Antalya'da hazırlık maçları oynayacak.
Beşiktaş'ın Dünya Kupası arasındaki programı belli oldu. Siyah-beyazlılar 13 Kasım'da oynanacak Antalyaspor maçının ardından 10 günlük izne çıkacak.
Sabah'ın haberine göre, iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş, 5 Aralık'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
ANTALYA'DA HAZIRLIK MAÇI
Siyah-beyazlılar 5-18 Aralık'ta Antalya-Belek'te kamp yapılacak. Kartal bu süreçte, ikisi İstanbul'da üçü de Antalya'da olmak üzere 5 hazırlık maçı planlıyor.
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