Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlıktan dönüşü merakla bekleniyor. Cezayirli yıldızın dönüş tarihinin belli olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın en etkili hücum kozlarından Rachid Ghezzal sakatlık şoku yaşıyor. Öte yandan Cezayirli yıldızın geri dönüş tarihi belli oldu.
Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan 30 yaşındaki Cezayirli yıldız, Alanyaspor deplasmanında ciddi biçimde sakatlanmıştı. Sağ ayak tarak kemiği parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık belirlenen Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında takımdaki yerini alamadı.
ESKİ SAKATLIĞI TEKRARLADI
Fenerbahçe ile 2 Ekim'de oynanan derbide 18 dakika görev yapabilen başarılı futbolcu, Giresun'da 28 dakika sahada kaldı. Ağrıları azalan Ghezzal, 16 Ekim'de Trabzonspor'la oynanan maça ilk 11'de başlarken bu kez sol uyluk üst adalesinden sakatlandı.
2 AY SONRA DÖNEBİLECEK
Yetenekli oyuncunun adalesindeki sakatlık düzeldi ancak tarak kemiğindeki ağrılar yeniden şiddetlendi. Milliyet'in haberine göre, tedavi için Katar'a giden Ghezzal, Dünya Kupası'ndan sonra formasına kavuşabilecek.
57 GOL OLDU
Cenk Tosun, Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş formasıyla çıktığı resmi maçlarda tam 57 gole imza attı. 2015-16 sezonunda 43 maçta 17 gol, 2016-17'de 47 karşılaşmada 24 gol kaydeden Cenk, Everton'a transfer olduğu 2017-18 sezonunun ilk yarısında 24 müsabakada 14 kez rakip ağları sallamıştı. Ümraniyespor karşısında duble yapan Cenk, Şenol Güneş'le toplam gol sayısını 57'ye çıkardı.
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