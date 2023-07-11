Beşiktaş'ın Dusan Tadic teklifi ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Ajax forması giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic için transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarında yeni bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş, Ajax’ın 10 numarası Dusan Tadic’e 2 yıllık sözleşme teklif etti.
TOSIC DEVREYE GİRDİ
34 yaşındaki futbolcunun Ajax’tan bedelsiz ayrılma ihtimali bulunuyor. Beşiktaş, bu durumun gerçekleşmesi halinde bonservis bedeli ödemeyeceği Sırp futbolcuya yıllık 2 milyon Euro seviyesinde maaş vereceğini iletti.
Dusan Tadic
Bu transferde Beşiktaş’ın eski stoperi Tosic’in de devreye girdiği ve milli takımdan arkadaşı Tadic’e siyah-beyazlılarla ilgili olumlu bilgi verdiği öğrenildi.
Sırp futbolcu Tadic, geçen sezon 47 resmi maçta 13 gol attı ve 21 asist yaptı.
HÜCÜMA NİJERYALI TAKVİYE
Öte yandan Beşiktaş, 25 yaşındaki Nijeryalı forvet David Okereke’nin transferi için İtalya 2. Ligi takımı Cremonese’yle görüşmelerini sürdürüyor.
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