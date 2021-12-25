Son dakika | Beşiktaş Genel Kurulu'ndan Fikret Orman kararı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 11:20

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda başladı.

Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kurula Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı'na Engin Baltacı seçildi.

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için 114 imzalı dilekçe divan kuruluna verildi. Fikret Orman'ın ihracı istemiyle disipline sevk edilmesi yönündeki önerge, oy çokluğu ile kabul edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda 121 üye, imzaladığı önergeyle bir önceki Başkan Fikret Orman'ın kulüpten ihraç edilmesini talep etti.

YÖNETİM KURULU’NA SEVK EDİLECEK

Divan Başkanlık Kurulu'na verilen önergede ‘Yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması', ‘Bir genel kurul üyesinin darp edilmesi', ‘Sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması', ‘30'dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması' ve ‘Kulübün borç yükünün altında kalması' iddialarıyla Fikret Orman'ın ihraç edilmesi talep edildi. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla önerge kabul edildi. Ancak bu önerge, dilek ve istekler bölümüne alınarak Yönetim Kurulu'na sevk edilecek.

ORMAN KANADINDAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirilen idari ve mali genel kurulunda, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen eski başkan Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek.

Orman kanadından yapılan açıklamada, "2019 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı öncesi, son dakika eksik ve cımbızlanarak açıklanan KPMG raporu ve gündem konularını değerlendirmek üzere Sayın Fikret Orman ve Yönetim Kurulu üyeleri basın toplantısı düzenleyecek" denildi. Toplantı, 17:30'da başlayacak.