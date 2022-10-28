Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'den Şenol Güneş mesajı!

Teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde beraber görev yaptığı Alman golcü Mario Gomez, tecrübeli hoca için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 17:04
Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'den Şenol Güneş mesajı!
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Beşiktaş'ın eski golcülerinden Mario Gomez, siyah-beyazlıların yeni teknik patronunun Şenol Güneş olmasının ardından bir paylaşım yaptı.

GOMEZ'DEN KARTAL EMOJİSİ

Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Alman golcü, Beşiktaş'ın Şenol Güneş video paylaşımının altına kartal emojisi koydu.

GOMEZ, BEŞİKTAŞ'TA KAÇ GOL ATTI?

Mario Gomez, 2015-16 sezonunda siyah-beyazlı takımın formasını giymiş ve ligde 33 maçta 26 gol 5 asist kaydetmişti. Gomez, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda ise toplam 41 karşılaşmada 28 gol 5 asistlik katkı verdi.


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