Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta derbi kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe'de oynanacak kritik müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Teknik direktör Valerien Ismael, zorlu mücadele öncesi kamp kadrosunu belirledi. Kara-Kartal'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda kadro açıklandı.
Siyah-beyazlıların kadrosunda cezalı Valentin Rosier ile Francisco Montero, Domagoj Vida, sakatlığı bulunan Mert Günok, Gökhan Töre ve Mehmet Topal yer almadı.
İşte siyah-beyazlıların kamp kadrosu:
Ersin, Emre, Rıdvan, Josef, N'Koudou, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Kenan, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan, Umut, Teixeira
Fenerbahçe maçı kamp kadromuz. #BJKvFB | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/IDFfVWAOV6— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 7, 2022
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