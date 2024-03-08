Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'a ziyaret!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti. İki isim yaptıkları görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:02
Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'a ziyaret!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul gelecekte güçlü bir Olimpiyata ev sahipliği yapacak. Tüm spora dahil çalışmalarımızın en büyük paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olacak. Bu anlamda hem olimpik branşlardaki güçlenmesi hem de sporun İstanbul'da güçlenmesi noktasında kulüplerimizin daha etkin rol alması noktasında kulüplerimize ihtiyacımız var bu anlamda 3 büyük kulübümüze de teşekkür ediyorum.

Hasan Arat başkanımız da deneyimleriyle çok özel bir isim hem olimpik süreçlerde almış olduğu görevler, hem de deneyimleri yıllardır spor ile ilgili muhabbetlerimiz çerçevesinde kendisinden yararlanacağımıza eminim.

Biz dayanışma içeresinde güçlü bir toplumsak ittifakı temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bu güçlü ittifakı birbirine bağlayacak olan da kadim kurullar geliyor. Baktığımızda 100 yaşında bir kurumumuzun olması ve bu kurumla şehrin geleceğini konuşmak her şehre nasip olmaz. 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü'nde Beşiktaş kulübümüzde kadın yönetim kurulu üyeleriyle bizi karşılaması çok özel bir durum. Ben kulübümüze nice 100 yıllar diliyorum."


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