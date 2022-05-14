Beşiktaş'ın Göztepe kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Sakat ve cezalı oyuncular kadroda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:48
Beşiktaş'ın Göztepe kadrosu açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 15 Mayıs Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlıların açıklanan kadrosunda; Ersin Destanoğlu, Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mert Günok yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:


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