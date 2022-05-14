Beşiktaş'ın Göztepe kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Sakat ve cezalı oyuncular kadroda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'de 15 Mayıs Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlıların açıklanan kadrosunda; Ersin Destanoğlu, Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mert Günok yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı