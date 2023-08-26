Beşiktaş'ın gündemindeki Coutinho'ya Suudi ekibi talip oldu

Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:51

Güncelleme: 26.08.2023 - 13:51

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Coutinho hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinde yeni sezonun kadro planlamasında yer almayan Breziyalı yıldız ile Katar Ligi'nden Al-Duhail gaza bastı.

ANLAŞMA TAMAM

31 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Al-Duhail'in ilerleyen günlerde Aston Villa ile de görüşmeleri hızlandırarak transferi tamamlamayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan 20 milyon Euro'ya transfer edilen Coutinho için bonservis beklentisi olan Aston Villa transferde görüşmeleri sürdürüyor.

2022-23 sezonunda 20 lig maçına çıkan Coutinho takımına sadece 1 gollük katkı sağlayabilmişti.