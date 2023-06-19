Beşiktaş'a Kamerunlu stoper!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Nantes'ta forma giyen Kamerunlu futbolcu Jean-Charles Castelletto ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Transfer döneminde kadrosuna yeni bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre siyah-beyazlı kulüp, Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor.
Jean-Charles Castelletto
BEŞİKTAŞ VE FEYENOORD'DAN TEKLİF
Haberde Kamerunlu futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulübün de Feyenoord olduğu aktarıldı.
Her iki ekibin de 28 yaşındaki futbolcu için Nantes'a transfer teklifinde bulunduğu ancak Fransız ekibinin bu teklifleri geri çevirdiği vurgulandı.
NANTES 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Nantes'ın, Castelletto'yu satmayı düşünmemesine rağmen oyuncusu için 5 milyon Euro'luk bir fiyat belirlediği öne sürüldü.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREBİLİR
Öte yandan Kamerunlu futbolcunun da bu yaz transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.
28 yaşındaki stoperin Nantes ile sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor.
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