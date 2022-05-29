Beşiktaş'ın hedefindeki Adam Buksa, Lens'e gidiyor
Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Adam Buksa'nın Lens'e transfer olacağı iddia edildi.
Beşiktaş'ın yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı belirtilen Adam Buksa için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. MLS ekiplerinden New England forması giyen Adam Buksa'nın Fransa Ligue 1 ekibi Lens yolunda olduğu öne sürüldü.
Polonya basınından Meczyki'de yer alan haberlere göre Adam Buksa, Lens'e transfer olmaya çok yakın. Polonyalı golcünün yakın zamanda sağlık kontrolünden geçeceği ve imza aşamasına geleceği aktarıldı.
Öte yandan Foot Mercato'nun haberine göre Adam Buksa için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Lens, Polonyalı golcüye 5 yıllık imza attıracak.
Kariyeri boyunca Polonya takımlarında top koşturan Adam Buksa, ilk yurt dışı deneyimini ABD'de yaşadı. Polonya A Milli Takımı ile 7 maçta 5 golü bulunan Adam Buksa, bugüne kadar kulüpler kariyerinde ise 194 maçta 64 gol attı.
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