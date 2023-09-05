Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Eric Bailly'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu.
Beşiktaş, Manchester United'dan stoper Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Eric Bailly bugün 19.00'da İstanbul'a gelecek.
Geçen sezon Fransa temsilcisi Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.
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