Beşiktaş'tan Nicolas Pepe iddialarına yanıt!
Bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da bulunan Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin Beşiktaş ile her konuda anlaştığı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulüpten 28 yaşındaki futbolcu hakkında açıklamada bulunuldu.
Avrupa kupalarına listelerin gönderilmesi için son saatler yaşanırken; Fransa'dan Türkiye için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fransa merkezli L'Equipe'in haberine göre; bonservisi Arsenal'da bulunan Nicolas Pepe, Paris'te bir Türk kulübü için sağlık kontrollerinden geçti.
YA FENERBAHÇE YA BEŞİKTAŞ
Haberde; Pepe'nin ilk etapta Türkiye seçeneğine sıcak bakmadığı ancak fikrinin değiştiği yazılırken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a imza atmasının beklendiği kaydedildi.
L'Equipe'in daha sonra güncellediği habere göre; Nicolas Pepe, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Haberde oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği yazıldı.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ: "İLGİMİZ YOK"
Fransız basınındaki iddiaların ardından Beşiktaşlı yöneticiler, TRT Spor'a verdikleri bilgide Nicolas Pepe ile ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Pepe, İngiliz ekibiyle 112 resmi maça çıktı ve 27 gol, 21 asistlik katkı sağladı.
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