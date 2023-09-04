Son Dakika: Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
GEÇEN SEZON KİRALIKTI
Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 29 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetmişti.
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