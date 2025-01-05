Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: 'Konsantre olamayacağımı söyledim'
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile adı anılan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile yaptığı görüşme hakkında konuştu.
Beşiktaş ile anlaşamayan Sergen Yalçın, Serdal Adalı ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.
Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Başkan ile görüştük. Zaten pazartesi görüşeceğiz diye sözleşmiştik. Yanii çok konsantre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim" dedi.
'KİMSEYİ BEKLETMEDİM'
Kardeşinin tedavisine değinen Yalçın, "Ben, kimseyi bekletmedim. Kardeşim, 2 senedir tedavi görüyor. Zor bir tedavi geçiriyor. Yılbaşında burada yoktum, tatildeydim. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Aile, her şeyden önemlidir" sözlerini sarf etti.
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