Sergen Yalçın teklifi kabul etmemişti: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 3 aday!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:03

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:03

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'ın yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

Başkan Adalı ile yaklaşık iki saati bulan bir toplantı yapan Yalçın, kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle ailesiyle daha çok ilgilenmek istediğini belirterek siyah beyazlı kulüpten gelen teknik direktörlük teklifini geri çevirdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından, Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş'ta teknik direktörlük için rota yabancı isimlere çevirildi.

Beşiktaş'ın yabancı hoca adayları arasında üç isim bulunurken, siyah beyazlıların ilk olarak temasa geçeceği isim ise tanıdık biri. İşte adaylar...

SLAVEN BİLİC

2013-2015 arasında siyah-beyazlıların başında olan ve camianın sevdiği isimlerden biri Slaven Bilic'in de adı ön sıralarda. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten ayrılmasının ardından boşta olan Hırvat teknik adamın, ligi ve kulübü tanıması en önemli artısı. Kısa süre içerisinde kendisiyle temasa geçilip görüşme sağlanacak.

RAZVAN LUCESCU

PAOK'ta 2021'den bu yana görev alan Razvan Lucescu, Yunan ekibi ile 2 lig, 2 Yunanistan Kupası kazandı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde aldığı ceza sonrasında 4 ay sahalardan men edilirken Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ancak Rumen teknik adamın şampiyonluk yarışı verdiği PAOK'tan ayrılmak istemediği belirtildi. O yüzden bu ihtimal bugün itibariyle düşük.

EDİN TERZİC

Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yapan Alman teknik adam, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra boşta kaldı. Tottenham ile adı anılan ve İngiliz ekibinden teklif beklediği iddia edilen 42 yaşındaki çalıştırıcı için siyah-beyazlılar nabız yoklayacak.