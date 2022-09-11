Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü (yarın) Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in oynayacağı mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR KALESİNİ GOLE KAPATTI
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
Turuncu-laciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri.
Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
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