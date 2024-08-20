Fransızlar duyurdu: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'ın, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fransız ekibi Nantes, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor.
KİRALAMA ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR
Haberde Fransız ekibinin, Ersin Destanoğlu'nun kiralama şartlarını araştırdığı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç file bekçisi, siyah-beyazlı takımın A Takımı'nda 111 maçta kaleyi korudu.
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