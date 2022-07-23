Beşiktaş'ın Philippe Keny ile ilgilendiği iddiası
Süper Lig ekibi Beşiktaş, forvete bir transfer daha yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların, Bandırmaspor'dan Philippe Keny için transfer teklifini yaptığı iddia edildi.
Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, hücum hattına bir futbolcu daha katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'dan 23 yaşındaki Philippe Keny'i transfer etmek istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN KENY İÇİN BONSERVİS TEKLİFİ
NTV Spor’un haberine göre, Bandırmaspor ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 900 bin Euro bonservis bedeli teklif etti. Bandırmaspor'un teklifi kabul etmesi halinde Senegalli oyuncu ile sözleşme imzalanacak.
SÖZLEŞME DURUMU VE PERFORMANSI
Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny'in Bandırmaspor ile 1 yıl kontratı bulunuyor. Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor'a transfer oldu. Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı.
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