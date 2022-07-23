Beşiktaş, 59 futbolcunun ardından transferde gelir elde etti
Süper Lig ekibi Beşiktaş, en son Şilili futbolcu Gary Medel'in transferinden bonservis geliri elde etmişti. Siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz’ın Rangers’a transferiyle 59 futbolcu sonrasında bir ilk yaşanmış olacak.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi gerçekleşti. İki kulübün yöneticilerinin günlerdir süren bonservis pazarlığı mutlu sonla noktalandı. 21 yaşındaki futbolcu, 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında İskoç ekibi Rangers'a satıldı. Beşiktaş uzun bir aradan sonra ilk kez bonservis geliri elde etmiş olacak.
2019'DAN SONRA İLK KEZ GELİR ELDE ETTİ
Hürriyet’in haberine göre, siyah-beyazlıların altyapısından yetişip, kulübe en çok bonservis geliri kazandıran futbolcu olarak tarihe geçen Rıdvan ayrıca, siyah-beyazlıların 2019'dan bu yana satışından gelir elde ettiği ilk isim oldu.
EN SON MEDEL'İN SATIŞI GERÇEKLEŞMİŞTİ
Kulüp en son Ağustos 2019'da Garry Medel'i 1.5 milyon Euro'ya İtalya'nın Bologna takımına satmıştı. Beşiktaş daha sonra gönderdiği 59 futbolcudan hiç para kazanamadı.
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