Beşiktaş'ın rakibi Galatasaraylı Olimpiu Morutan'a talip
İtalyan basını Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ile ilgilenen takımlar arasında olduğunu yazdı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna dahil etmediği Olimpiu Morutan'a yeni bir talip çıktı.
İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan haberde Neftçi Bakü'nün, Rumen futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.
Olimpiu Morutan
Haberde Azerbaycan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ
Morutan'ı kadrosuna katmak isteyen Neftçi Bakü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR
Pisa ile geçen sezon İtalya'da başarılı bir performans ortaya koyan Morutan ile Çizme'den de Bari, Palermo ve Sampdoria gibi ekiplerin ilgilendiği vurgulandı.
Morutan'ın adı Süper Lig ve Suudi Arabistan'dan birçok takımla anılmıştı.
Galatasaray'ın 2021 yılında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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