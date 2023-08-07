Beşiktaş'ın rakibi Galatasaraylı Olimpiu Morutan'a talip

Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:46

Güncelleme: 07.08.2023 - 17:46

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna dahil etmediği Olimpiu Morutan'a yeni bir talip çıktı.

İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan haberde Neftçi Bakü'nün, Rumen futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Olimpiu Morutan

Haberde Azerbaycan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

Morutan'ı kadrosuna katmak isteyen Neftçi Bakü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Pisa ile geçen sezon İtalya'da başarılı bir performans ortaya koyan Morutan ile Çizme'den de Bari, Palermo ve Sampdoria gibi ekiplerin ilgilendiği vurgulandı.

Morutan'ın adı Süper Lig ve Suudi Arabistan'dan birçok takımla anılmıştı.

Galatasaray'ın 2021 yılında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.