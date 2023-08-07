Galatasaray, Ljubljana deplasmanında: Gözler Zaniolo'nun sakatlığında
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Oynanacak maç öncesi ise Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen idmanında da yer almadı.
Geçen hafta Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesinde kasığında ağrı hisseden Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.
Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı öne sürülen 24 yaşındaki futbolcunun, rövanşa yetiştirilmesi için de yoğun bir çaba sarf ediliyor.
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