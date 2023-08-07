Son Dakika: Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
Son dakika haberi... Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.
Sarı kırmızılı takım, Ljubljana'yı geçmesi halinde play-off'ta Klaksvik/Molde maçının galibiyle karşılaşacak.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray
Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys
Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb
Rakow/Aris Limassol - Kopenhag/Sparta Prag
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- A Takımı'na neşter mi vurulacak?
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'dan taşınıyor!
- Ali Erbaş için harekete geçildi
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Türkiye'nin konuştuğu ilçe Esenyurt'ta bir gün geçirdik
- Alanya'daki kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası
- Uzman doktor bulunamıyor!