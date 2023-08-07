Son Dakika: Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Son dakika haberi... Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:14
Son Dakika: Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.

Sarı kırmızılı takım, Ljubljana'yı geçmesi halinde play-off'ta Klaksvik/Molde maçının galibiyle karşılaşacak.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray

Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys

Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb

Rakow/Aris Limassol - Kopenhag/Sparta Prag

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.


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