Beşiktaş'ın rakibinden siyah-beyazlı taraftarlara övgü!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:50

Güncelleme: 05.10.2023 - 14:50

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın D Grubu 2. hafta karşılaşmasındaki rakibi FC Lugano'nun resmi sitesinde yapılan Beşiktaş tanıtımında siyah-beyazlı taraftardan övgüyle bahsedildi.

İstanbul'un başkent olarak ifade edildiği tanıtımda, "Maçlarını 2016 yılında boğazın yanında inşa edilen, 42.590 oturmalı seyirci kapasiteli stadyumda oynuyor. Kara Kartal taraftarı ülkenin en ateşli taraftarlarından biri olarak biliniyor. Türk ekibi ayrıca en büyük bireyselliğe sahip takım" ifadelerine yer verildi.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın FC Lugano'yu konuk edeceği maç 5 Ekim Perşembe günü (bugün) 19.45'te başlayacak.