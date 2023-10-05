Beşiktaş'ın rakibinden siyah-beyazlı taraftarlara övgü!
UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş'ın konuğu FC Lugano, resmi sitesinden yaptığı bir paylaşımla siyah-beyazlı takımın taraftarından övgüyle bahsetti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın D Grubu 2. hafta karşılaşmasındaki rakibi FC Lugano'nun resmi sitesinde yapılan Beşiktaş tanıtımında siyah-beyazlı taraftardan övgüyle bahsedildi.
İstanbul'un başkent olarak ifade edildiği tanıtımda, "Maçlarını 2016 yılında boğazın yanında inşa edilen, 42.590 oturmalı seyirci kapasiteli stadyumda oynuyor. Kara Kartal taraftarı ülkenin en ateşli taraftarlarından biri olarak biliniyor. Türk ekibi ayrıca en büyük bireyselliğe sahip takım" ifadelerine yer verildi.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın FC Lugano'yu konuk edeceği maç 5 Ekim Perşembe günü (bugün) 19.45'te başlayacak.
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