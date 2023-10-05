Beşiktaş'ta hedef 3 puan!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:26

Güncelleme: 05.10.2023 - 09:26

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında perşembe günü (bugün) saat 19.45’te İsviçre temsilcisi Lugano’yu ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

İsrailli hakem David Fuxman’ın yöneteceği mücadeleyi Exxen naklen ekrana getirecek. Siyah-beyazlılarda omzundaki sorunun ardından bileğinde problem yaşayan Gedson Fernandes ile sakat kaleci Mert Günok forma giyemeyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada, “Zaman zaman camianın psikolojik direncinin kırıldığını hissediyorum. Adana Demir ve Trabzon maçlarında çok gol yediğimiz doğru. Taraftarın beklediği coşkulu takımı göstermek zorundayız. Yarın (bugün) daha güçlü, daha mutlu olmak istiyorsak daha fazla çalışacağız. Bunu da hep beraber yapacağız. Oyun içindeki bazı başarı ve başarısızlıklar sizi oyun olarak etkileyebilir. Ezildiğimiz tek maç Brugge maçıydı” dedi.