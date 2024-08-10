Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu: 6 isim yer almadı!
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geleceği Samsunspor maçının kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2024-25 sezonunu Samsunspor deplasmanında açıyor. Siyah-Beyazlılar, Samsunspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Vincent Aboubakar, Can Keleş, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain kafilede yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
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