Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu: 6 isim yer almadı!

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geleceği Samsunspor maçının kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 15:48
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu: 6 isim yer almadı!
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Süper Lig'in 2024-25 sezonunu Samsunspor deplasmanında açıyor. Siyah-Beyazlılar, Samsunspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Vincent Aboubakar, Can Keleş, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:


beşiktaş haberleri samsunspor haberleri Kamp Kadrosu haberleri

İlgili Haberler

TFF duyurdu: Galatasaray ve Beşiktaş'a Süper Kupa cezası!

TFF duyurdu: Galatasaray ve Beşiktaş'a Süper Kupa cezası!
Beşiktaş'ta ayrılık: Süper Lig ekibine transfer oluyor!

Beşiktaş'ta ayrılık: Süper Lig ekibine transfer oluyor!
Yeni adresi belli oldu: Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ın ayrılığını resmen açıkladı!

Yeni adresi belli oldu: Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ın ayrılığını resmen açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler