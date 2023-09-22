Spor yazarları Club Brugge - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Mert'in ellerinden öpmek gerekir'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:09

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:14

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

"Mert sayesinde golü hem geç yedik hem de verdiğimiz pozisyonlara göre neyse ki az yedik. 84’te oyuna giren Cenk formun geçici klasın ise kalıcı olduğunu kanıtlayan cinsten bir gole imza attı. Brugge deplasmanında 45-85 arası verdiğimiz pozisyonlardan sonra bu 1 puanı öpüp başımıza koysak yeridir. Mert’in de ellerinden öpmek gerek!" (Ali Ece - Fanatik)

"EN İYİSİ KALECİ MERT"

"Şenol Güneş’in acilen akan oyunda daha fazla pozisyon üretecek tedbirleri alması gerekiyor. Dün ilk kez siyah beyazlı formayı giyen Eric Bailly olumluydu. Beşiktaş’ın iyisi kaleci Mert idi. Gedson da zaman zaman yaptığı top kayıplarına rağmen çok çalıştı. Açıkçası bu oyunla alınan Brugge deplasmanından 1 puan bir mucizeydi. Korner atmadığımız sadece 2 pozisyon ürettiğimiz bir 90 dakika oldu. Umarız Beşiktaş, bu maçtan dersler çıkartır." (Güntekin Onay - Hürriyet)

"SAVUNMAYLA İLK PUANINI ALDI"

"Hücum verimliliği düşük olsa da savunma direnciyle Beşiktaş ilk puanını aldı. Daha fazlası ise bu oyunun gelişme niteliği. Böyle devam edebilirlerse ve örneğin Brugge’ün ceza sahası içine girerken gösterdiği takım tavrını klonlayabilirlerse işin hücum yönünü de halledecektir Beşiktaş." (Cem Dizdar - Fanatik)