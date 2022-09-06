Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl transferinde sona doğru!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 22:34
Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl transferinde sona doğru!
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Beşiktaş, adı uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl için mutlu sona ulaştı.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Akdeniz 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.

Tayfur Bingöl'ün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.


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