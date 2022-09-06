Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Ankaragücü karşılaşmasında sergilediği sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 19:36
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş forması giyen Josef de Souza'nın PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Kulübü futbolcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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