Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç hamlesi!

06 Eylül 2022 Salı, 21:15

Uzun süredir kadrosuna bir yerli stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, transferin bitimine kısa bir süre kala harekete geçti.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, adı daha önce de gündeme gelen Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la transfer görüşmelerine başladı.

Adana Demirspor ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

"KONUŞTUK AMA ZOR"

Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sabah'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ı severim. Yönetimle iyi ilişkilerimiz de var. Doğrudur konuştuk. Ama Tayyip Taha'da bizim beklentilerimiz çok yüksek. Bu transferin olması çok zor. Büyük ihtimalle yurtdışı olur" ifadelerini kullandı.