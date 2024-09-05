Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu: 4 isim liste dışı!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, grup aşamasında kullanacağı kadroyu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 10:00
Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu: 4 isim liste dışı!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması için kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlı takımın kadrosunda Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı.

NECİP UYSAL KADROYA EKLENMEDİ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal da bu kadroya yazılmadı.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER

A Listesi

30 - Ersin Destanoğlu

34 - Mert Günok

94 - Göktuğ Baytekin

2 - Jonas Svensson

3 - Gabriel Paulista

4 - Onur Bulut

5 - Tayyip Talha Sanuç

14 - Felix Uduokhai

26 - Arthur Masuaku

53 - Emirhan Topçu

7 - Milot Rashica

8 - Salih Uçan

18 - Joao Mario

22 - Bakhtiyor Zainutdinov

23 - Ernest Muçi

27 - Rafa Silva

28 - Al Musrati

71 - Jean Onana

73 - Cher Ndour

77 - Can Keleş

79 - Serkan Emrecan Terzi

83 - Gedson Fernandes

9 - Semih Kılıçsoy

17 - Ciro Immobile

91 - Mustafa Erhan Hekimoğlu

B Listesi

96 - Emir Yaşar

93 - Arda Berk Özüarap

19 - Yakup Arda Kılıç

44 - Fahri Kerem Ay

Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #uefa #uefa avrupa ligi #beşiktaş #vincent aboubakar #Daniel Amartey #Alex Oxlade-Chamberlain #Necip Uysal

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