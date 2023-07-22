Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirdi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yla karşılaşacağı tur öncesi takım kadrosu belli oldu.
Siyah beyazlılar, eşleşmedeki ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacacak. Rövanş karşılaşmasını ise 3 Ağustos'ta oynayacak.
Yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey de kadroda yer aldı. Sakatlığı bulunan Cenk Tosun ise kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın oyuncu listesi şöyle:
Liste A
- Vincent Aboubakar
- Daniel Amartey
- Emrecan Bulut
- Onur Bulut
- Gedson Fernandes
- Omar Colley
- Ersin Destanoğlu
- Rachid Ghezzal
- Mert Günok
- Amir Hadziahmetovic
- Ajdin Hasic
- Kerem Atakan Kesgin
- Semih Kılıçsoy
- Arthur Masuaku
- Umut Meraş
- Francisco Montero
- Jackson Muleka
- Jean Onana
- Valentin Rosier
- Salih Uçan
- Necip Uysal
- Emrecan Uzunhan
- Berkay Vardar
- Kartal Kayra Yılmaz
- Utku Yuvakuran
Liste B
- Demir Ege Tıknaz
- Göktuğ Baytekin
- Aytuğ Batur Kömeç
- Mustafa Erhan Hekimoğlu
- Cemal Azad Demir
- Emir Yaşar
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