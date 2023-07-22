Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 14:59
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yla karşılaşacağı tur öncesi takım kadrosu belli oldu. 

Siyah beyazlılar, eşleşmedeki ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacacak. Rövanş karşılaşmasını ise 3 Ağustos'ta oynayacak.

Yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey de kadroda yer aldı. Sakatlığı bulunan Cenk Tosun ise kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın oyuncu listesi şöyle:

Liste A

  • Vincent Aboubakar
  • Daniel Amartey
  • Emrecan Bulut
  • Onur Bulut
  • Gedson Fernandes
  • Omar Colley
  • Ersin Destanoğlu
  • Rachid Ghezzal
  • Mert Günok
  • Amir Hadziahmetovic
  • Ajdin Hasic
  • Kerem Atakan Kesgin
  • Semih Kılıçsoy
  • Arthur Masuaku
  • Umut Meraş
  • Francisco Montero
  • Jackson Muleka
  • Jean Onana
  • Valentin Rosier
  • Salih Uçan
  • Necip Uysal
  • Emrecan Uzunhan
  • Berkay Vardar
  • Kartal Kayra Yılmaz
  • Utku Yuvakuran

Liste B

  • Demir Ege Tıknaz
  • Göktuğ Baytekin
  • Aytuğ Batur Kömeç
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu
  • Cemal Azad Demir
  • Emir Yaşar

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