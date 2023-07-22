Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 22.07.2023 - 14:59

Güncelleme: 22.07.2023 - 14:59

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yla karşılaşacağı tur öncesi takım kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlılar, eşleşmedeki ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacacak. Rövanş karşılaşmasını ise 3 Ağustos'ta oynayacak.

Yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey de kadroda yer aldı. Sakatlığı bulunan Cenk Tosun ise kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın oyuncu listesi şöyle:

Liste A

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Emrecan Bulut

Onur Bulut

Gedson Fernandes

Omar Colley

Ersin Destanoğlu

Rachid Ghezzal

Mert Günok

Amir Hadziahmetovic

Ajdin Hasic

Kerem Atakan Kesgin

Semih Kılıçsoy

Arthur Masuaku

Umut Meraş

Francisco Montero

Jackson Muleka

Jean Onana

Valentin Rosier

Salih Uçan

Necip Uysal

Emrecan Uzunhan

Berkay Vardar

Kartal Kayra Yılmaz

Utku Yuvakuran

Liste B