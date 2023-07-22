Beşiktaş'tan Ante Rebic için Milan'a resmi teklif

Hucüm bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş, Ante Rebic için Milan'a resmi teklifte bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 11:20
Beşiktaş'tan Ante Rebic için Milan'a resmi teklif
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Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta hücum hattına takviye hedefleniyor.

BeIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, Milan'ın yıldız futbolcusu Ante Rebic için atağa geçti.

KİRALAMA TEKLİFİ

Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu için Milan'a resmi kiralama teklifinde bulundu.

Milan cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu Ante Rebic'in bu teklife sıcak baktığı söylendi.

31 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 


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