Beşiktaş'ın yeni 9 numarası belli oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılığının ardından 9 numaralı formayı 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy'un giyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 23:19
Beşiktaş'ın yeni 9 numarası belli oldu!
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından 9 numaranın yeni sahibini belirledi.

YENİ 9 NUMARA SEMİH KILIÇSOY

Siyah-beyazlı takımın yaptığı açıklamada, Semih Kılıçsoy'un 9 numarayı giyeceğini açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9" ifadeleri kullanıldı.


Semih Kılıçsoy haberleri beşiktaş haberleri forma haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş ile yolları ayırmıştı: Emirhan Delibaş'ın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ile yolları ayırmıştı: Emirhan Delibaş'ın yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Süper Kupa tepkisi: 'Anlamsız'

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Süper Kupa tepkisi: 'Anlamsız'
Beşiktaş'ta 2 futbolcu ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta 2 futbolcu ile yollar ayrıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler