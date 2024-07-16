Beşiktaş'ın yeni 9 numarası belli oldu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılığının ardından 9 numaralı formayı 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy'un giyeceğini açıkladı.
Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından 9 numaranın yeni sahibini belirledi.
YENİ 9 NUMARA SEMİH KILIÇSOY
Siyah-beyazlı takımın yaptığı açıklamada, Semih Kılıçsoy'un 9 numarayı giyeceğini açıkladı.
Yapılan duyuruda, "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9" ifadeleri kullanıldı.
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