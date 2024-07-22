Beşiktaş'ta Emre Bilgin gelişmesi: Resmen açıklandı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, genç kaleci Emre Bilgin'in Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş, 20 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'in sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.
Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
13 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Emre Bilgin, geçen sezonu da Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti. Genç file bekçisi, geçen sezon 13 maçta Fatih Karagümrük'ün kalesini korudu. Emre Bilgin, bu müsabakaların 5'inde kalesini gole kapattı.
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