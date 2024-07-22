Oscar Cordoba'nın kızı Beşiktaş'a transfer oldu!
Kadınlar Futbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş United Payment, Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı renklerine bağladı.
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kolombiyalı kaleci Vanessa Cordoba’yı kadrosuna kattı. 2002-2006 yılları arasında Futbol A Takımımızın kalesini koruyan Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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