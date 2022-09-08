Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü İstanbul'a getirdi!
Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transferi için görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, adı uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona ulaştı.
Tayfur Bingöl dün saat 22:30'da İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Tayfur Bingöl için Akdeniz ekibine 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.
SATIN ALMA MADDESİ
Siyah-beyazlıların yeni isminin, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon Euro satın alma maddesi koydurduğu iddia edildi. Siyah-beyazlıların, sezon sonunda istemesi halinde Tayfur Bingöl'ün bonservisini alabileceği belirtildi.
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