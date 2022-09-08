Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü İstanbul'a getirdi!

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:33

Beşiktaş, adı uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona ulaştı.

Tayfur Bingöl dün saat 22:30'da İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Tayfur Bingöl için Akdeniz ekibine 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.

SATIN ALMA MADDESİ

Siyah-beyazlıların yeni isminin, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon Euro satın alma maddesi koydurduğu iddia edildi. Siyah-beyazlıların, sezon sonunda istemesi halinde Tayfur Bingöl'ün bonservisini alabileceği belirtildi.