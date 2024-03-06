Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Rosier'den Nice'e kötü haber!
Nice, Valentin Rosier'in diz sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Beşiktaş'tan Fransa'nın Nice ekibine kiralanan Valentin Rosier'den kötü haber geldi.
Fransız temsilcisi, Rosier'in diz sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
27 yaşındaki sağ bek bu sezon Nice formasıyla sadece 3 maçta forma giydi.
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