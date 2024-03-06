Beşiktaş'ta Al Musrati antrenmana katılmadı

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Eşinin doğumu için Portekiz'e giden Al-Musrati idmanda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:41
Beşiktaş'ta Al Musrati antrenmana katılmadı
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan İdman, kondisyon ve taktik çalışmayla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan bir kısmı 5’e 2 pas çalışması yaptı. İkinci grup ise Beşiktaş Artaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı'yla hazırlık maçı yaparak günü tamamladı.

AL MUSRATI KATILMADI

Eşinin doğumu için Portekiz'e giden Al Musrati çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Al Musrati haberleri beşiktaş haberleri antrenman haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş TFF'ye seslendi! 'Cenk - Köhn pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklayın'

Beşiktaş TFF'ye seslendi! 'Cenk - Köhn pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklayın'
Jeremain Lens'ten Beşiktaş itirafı: 'Kontratımın son senesinde...'

Jeremain Lens'ten Beşiktaş itirafı: 'Kontratımın son senesinde...'
TFF'ye çağrıda bulundu: Beşiktaş'tan derbinin hakemleri için flaş paylaşım!

TFF'ye çağrıda bulundu: Beşiktaş'tan derbinin hakemleri için flaş paylaşım!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eylem Tok kimdir? Yazar Eylem Tok kaç yaşında, nereli?

Eylem Tok kimdir? Yazar Eylem Tok kaç yaşında, nereli?
Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Survivor'ın yıldızı Turabi'den Acun Ilıcalı'ya mesaj: 'Kalp at, ben anlarım özlediğini'

Survivor'ın yıldızı Turabi'den Acun Ilıcalı'ya mesaj: 'Kalp at, ben anlarım özlediğini'
İliç’teki maden faciası: İmzalanan raporun acı bilançosu

İliç’teki maden faciası: İmzalanan raporun acı bilançosu
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!

TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Çanakkale'den Tacikistan'a ihraç edildi: 50 bin adet...

Çanakkale'den Tacikistan'a ihraç edildi: 50 bin adet...
Özel yurtta 10 Erkek çocuğa cinsel istismar: İfadesinde ‘Şakalaştık’ dedi

Özel yurtta 10 Erkek çocuğa cinsel istismar: İfadesinde ‘Şakalaştık’ dedi