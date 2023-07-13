Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na rest!

Beşiktaş, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na son teklifini iletti ve bekleyeme geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:50
Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na rest!
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Beşiktaş, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmanın hazırlıklarını yapıyor.

Hücum hattına yerli takviyesi yapmayı planlayan siyah beyazlılar, milli futbolcuya son teklifini yaptı.

500 BİN EURO FARK VAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, yıllık 1 milyon Euro isteyen Halil Dervişoğlu'na Beşiktaş en fazla 500 bin Euro verebileceğini ileterek beklemeye geçti.

Haberde, siyah beyazlı yönetimin milli futbolcuya, "Bizde yerli oyuncu standardı 400-500 bin Euro. Bu rakamın üzerine kesinlikle çıkamayız" dediği aktarıldı.

Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giyen Dervişoğlu, sarı kırmızılılardan  330 bin Euro ücret alıyordu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Halil Dervişoğlu transferi için de konuşmuştu.

Güneş, "İsmi geçen oyunculardan Halil Dervişoğlu tercihimdir. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için uygun görüyorum. Aboubakar'ı, Cenk'i, Ghezzal'ı ve Redmond'ı zorlayacak bir adam alacağız" sözlerini kullanmıştı.


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