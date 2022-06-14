Beşiktaşlı Cyle Larin'den olay hareket!
Süper Lig ekibi Beşiktaş forması giyen Cyle Larin, yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşamadı. Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlılarla ilgili dikkat çekici bir harekete imza attı.
Geçen sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalara başlandı. Yönetimin görüşme yaptığı isimlerden biri olan Cyle Larin ile bir türlü uzlaşma sağlanamadı. Kanadalı golcü, sosyal medya hesabında flaş bir harekete imza attı ve Beşiktaş ile ilgili her şeyi kaldırdı.
LARIN BEŞİKTAŞ FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI
Kendisine ait Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla olan tüm fotoğraflarını kaldıran Larin'in bu davranışı, "Larin Beşiktaş'tan koptu" olarak yorumlandı. Futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro talep etmiş ancak; yönetim ise en fazla 1.5 milyon Euro önerebileceğini iletmişti.
YUNAN EKİBİYLE DE ANILDI
Transferde bir süre Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir gibi takımlarla anılan Kanadalı golcü için gündeme gelen son kulüp ise Yunan temsilcisi Olympiakos olmuştu.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
2018'den bu yana Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan Cyle Larin, geçen sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 maçta 8 gol 1 asistle siyah beyazlılara katkı sağlamıştı. Golcü oyuncu, Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası yaşadı. Beşiktaş kariyeri boyunca toplamda 109 maçta forma giyen Larin, 39 gol kaydetti ve 9 asist yaptı.
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