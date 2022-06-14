Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'tan istediği isim!
Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Güven Yalçın'a Spor Toto Süper Lig ekibi Sivasspor talip oldu. Transferde Rıza Çalımbay faktörü belirleyici olacak.
Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmayan Güven Yalçın ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlı takımdaki geleceği tartışma konusu olan Güven Yalçın'a Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor talip oldu.
RIZA ÇALIMBAY, GÜVEN YALÇIN'I İSTİYOR
Avrupa'da önce gruplara kalmak, ardından da gruplardan çıkmayı hedefleyen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, transferde takıma seviye atlatacak isimler istiyor. Bu doğrultuda yönetime listesini sunan kırmızı-beyazlıların teknik patronunun, listesinin en üstlerinden Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Güven Yalçın yer alıyor.
GÜVEN DE SICAK BAKIYOR
Güven Yalçın da kariyerinde yeni bir sayfa açma hedefiyle yola çıkarken, daha fazla şans bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Oyuncu, şu anda Antalya'da yeni sezona hazırlanıyor. Bu noktada devreye giren Yiğidolar da transferi bitirmek adına tüm şartları zorluyor.
FORVETTE BİR ARAYIŞLARI VAR
İç Anadolu ekibinde Yatabare ile yola devam edilirken, kiralık oyuncular Kayode ve Konate ile yola devam edilmedi. Forvete en az iki takviye yapacak olan Sivasspor'un önceliği Güven transferinde mutlu sona ulaşabilmek. Oyuncunun menaceri ile bu hafta içerisinde yapılacak görüşmelerin ardından transferin netlik kazanacağı bildirildi. Güven Yalçın da Avrupa faktörü nedeniyle Sivasspor'un önerisine oldukça sıcak.
GÜVEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın, sözleşme uzatma konusunda menajerinin kulüple temas halinde olduğunu söyledi. Yalçın, "İlk 11'de oynama garantisi istediğim yönündeki haberler gerçek değil. Ronaldo bile 11 garantisi isteyemez" ifadelerini kullanmıştı.
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