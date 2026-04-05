Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou'dan hakem kararına sert tepki: 'Bu ligin iyi olması mümkün değil'

5.04.2026 22:57:00
Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Emmanuel Agbadou, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından hakem Yasin Kol'un penaltı kararına tepki gösterdi.

Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyona değinen Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız!" ifadelerini kullandı.

"UTANILACAK BİR DURUM"

Verilen kararın Türk futboluna zarar verdiğini savunan Agbadou, "Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası ilk tepki: 'Emek hırsızları'
Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası ilk tepki: 'Emek hırsızları' Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş, derbinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Beşiktaşlı Wilfred Ndidi cezalı duruma düştü!
Beşiktaşlı Wilfred Ndidi cezalı duruma düştü! Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisi sonrası şampiyonluk açıklaması!
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisi sonrası şampiyonluk açıklaması! Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından görüşlerini aktardı.