Beşiktaşlı Ernest Muçi'ye Avrupalı talip: Bonservis bedeli ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta performansı ile dikkat çeken Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin Avrupalı kulüplerin radarına girdiği kaydedildi.
Yeni sezonun planlamasını yapan Beşiktaş’ta Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin devre arasında kadroya kattığı Muçi’nin performansını birçok Avrupa kulübü yakından takip ediyor.
Hasan Arat, kulübe getirdiği yeni transfer politikasıyla potansiyeli yüksek ve kârlı şekilde satılabilir futbolculara yönelmeyi tercih ediyor. Muçi de bu potansiyele fazlasıyla sahip olduğu için genç futbolcuya yatırım yapıldı.
BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ
Muçi’yle ilgilenen takımların, siyah-beyazlı kulüple temasa geçmeye başladığı öğrenildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’nın, Muçi için teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
Beşiktaş yönetiminin, bonservis açılış rakamını 20 milyon Euro’nun üzerinde tuttuğu kaydedildi.
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