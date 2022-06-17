Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nun peşindeki takımlar!
Fransız basını, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu ile; Nice, Nantes, Lyon ve RB Salzburg'un ilgilendiğini yazdı. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın istediği bonservis bedeli de yer aldı.
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan birçok ekibi peşine takmış durumda.
Fransız basınında yer alan habere göre, genç kaleci ile Nice, Nantes, Lyon ve RB Salzburg'un ilgilendiği belirtildi.
Nice'in geçen sezondan beri Ersin ile ilgilendiği vurgulanırken, Fransız temsilcisinin geçen yıl Ersin ile anlaşma sağladığı aktarıldı.
Nice'in bu sezon ise birçok takımla rekabet etmek durumunda kaldığı kaydedilirken, RB Salzburg'tan 21 yaşındaki kaleci için Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif gittiği ifade edildi.
7 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Beşiktaş'ın bonservis beklentisi de yer verilirken, siyah-beyazlıların altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu için 7 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif beklediği aktarıldı.
Genç kaleci, 2018 yılının temmuz ayında A takımında forma giymeye başladığı Beşiktaş'ta 90 karşılaşmada forma giydi.
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