Son Dakika: Beşiktaş Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

17 Haziran 2022 Cuma, 12:04

Beşiktaş, Wolverhampton'dan Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattığını duyurdu. Faslı oyuncu, siyah-beyazlı takımda bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli defans oyuncusu sezon başına net 1.800.000 Euro kazanacak. Faslı oyuncu garanti ücretin yanı sıra aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti kazanacak.

KAP AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

Fas Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu, son 6 sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da geçirdi.

İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsündeki Saiss, bu sezon Premier Lig'de 31 müsabakada forma giydi.