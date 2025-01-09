Beşiktaş'tan Vincenzo Montella sürprizi: 'İkna edebilirim'
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken Başkan Serdal Adalı'nın listesinde sürpriz bir isim olduğu iddia edildi. Adalı'nın A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için de devrede olduğu öne sürüldü.
Yerli ve yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Gazeteci İsmail Küçükkaya, Serdal Adalı'nın Vincenzo Montella için de nabız yokladığını ifade etti.
Serdal Adalı'yı Adanalı Beşiktaşlılar ile birlikte tebrik ziyaretine gittiğini açıklayan Küçükkaya, Adalı'nın "Biri Alman olmak üzere iki büyük teknik adamla konuşuyorum. Her hoca kendi kurduğu takımı yönetmek ister, kolay değil" dediğini belirtti.
'İKNA EDEBİLİRİM'
Küçükkaya, Adalı'nın Montella için de devrede olduğunu ve şu ifadeleri kullandığını aktardı:
"Montella üzerine de konuşuyorum. Futbolda, basketbolda böyle modeller vardır. Uygun olursa, bütün taraflar anlaşırsa Montella'yı hem milli takımı çalıştırmaya hem Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya ikna edebilirim."
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