Cumhuriyet Gazetesi Logo
Namağlup Beşiktaş GAİN son saniyede güldü!

Namağlup Beşiktaş GAİN son saniyede güldü!

28.12.2025 18:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Namağlup Beşiktaş GAİN son saniyede güldü!

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u 75-72 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, Aliağa Petkimspor deplasmanına konuk oldu.

Beşiktaş, Aliağa Petkim Spor deplasmanında son saniye üçlüğü ile maçı 75-72 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren üçlüğü Jonah Mathews attı.

NAMAĞLUP SERİSİ DEVAM ETTİ

Son saniye basketiyle kazanan Beşiktaş, bu sezon ligde 13'te 13 yaptı. Aliağa Petkim Spor, ligde sekizinci mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, ligde gelecek hafta Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji deplasmanına gidecek.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Efianayi 7, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Floyd 4, Franke 18, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 8, Sajus 22

Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Dotson 7, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 3, Zizic 15, Kamagate 4, Berk Uğurlu 10, Lemar 2, Canberk Kuş 1, Anthony Brown 7

1. Periyot: 18-23

Devre: 41-37

3. Periyot: 56-54

İlgili Konular: #beşiktaş #Aliağa Petkimspor #Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a Necip Uysal tepkisi! 'Ne yazık ki Türk futbolunun geldiği noktanın acı bir özeti'
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a Necip Uysal tepkisi! 'Ne yazık ki Türk futbolunun geldiği noktanın acı bir özeti' Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, takımdan ayrılması istenen Necip Uysal için yönetime tepki gösterdi.
Beşiktaş'a golcü transferinde rakip çıktı!
Beşiktaş'a golcü transferinde rakip çıktı! Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Arnaud Kalimuendo için Eintracht Frankfurt'un devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş Başkanı Adalı, nitelikli futbolcuları kadroya katacaklarını belirtti: ‘Nokta atışı’ transfer
Beşiktaş Başkanı Adalı, nitelikli futbolcuları kadroya katacaklarını belirtti: ‘Nokta atışı’ transfer Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada transfer stratejilerinin finansal disiplinden taviz vermeden, doğrudan ilk 11’e katkı verecek “nokta atışı” isimler üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Kaçanların bıraktığı enkazı kaldırıyoruz” dedi.