Namağlup Beşiktaş GAİN son saniyede güldü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, Aliağa Petkimspor deplasmanına konuk oldu.
Beşiktaş, Aliağa Petkim Spor deplasmanında son saniye üçlüğü ile maçı 75-72 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren üçlüğü Jonah Mathews attı.
NAMAĞLUP SERİSİ DEVAM ETTİ
Son saniye basketiyle kazanan Beşiktaş, bu sezon ligde 13'te 13 yaptı. Aliağa Petkim Spor, ligde sekizinci mağlubiyetini aldı.
Beşiktaş, ligde gelecek hafta Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji deplasmanına gidecek.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Efianayi 7, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Floyd 4, Franke 18, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 8, Sajus 22
Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Dotson 7, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 3, Zizic 15, Kamagate 4, Berk Uğurlu 10, Lemar 2, Canberk Kuş 1, Anthony Brown 7
1. Periyot: 18-23
Devre: 41-37
3. Periyot: 56-54