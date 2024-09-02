Beşiktaşlı eski kaleci Fevzi Tuncay'ı konu alan 'ISKA' 6 Eylül'de vizyonda!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:32

Güncelleme: 02.09.2024 - 13:32

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fevzi Tuncay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı "ISKA" adlı belgesel, 6 Eylül’de vizyona girmeye hazırlanıyor. İlk defa 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşan ve Amerika, Slovenya, Fransa, Almanya, İtalya ve Katar gibi birçok ülkede önemli film festivallerinde adaylıklar kazanan Iska, 1999-2000 sezonunun Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan şampiyonluk maçında yaşananları merkezine alıyor.

'ISKA' BELGESELİNİN KONUSU

Maçta Şifo Mehmet'in golüyle 1-0 önde olan Beşiktaş, Boşnak stoperi Halilagiç'in geri pası sonrası Fevzi Tuncay’ın topu ayağının altından kaçırmasıyla şampiyonluk şansını da kaçırır. Top ağlara giderken Fevzi ve İnönü Stadyumu'ndaki taraftarlar topun kaleye girişini izler. Taraftarlar Fevzi Tuncay’ı suçlasa da, sahadaki çimin kalkmış olması nedeniyle topu ıskalayan Fevzi'nin yapabileceği bir şey yoktur. Bu ıska sadece Beşiktaş'ın şampiyonluktan uzaklaşması anlamına gelmez. On dokuz yaşındaki genç kaleci Fevzi Tuncay'ın unutulmaz hikâyesinin de başlangıcı olur. Fevzi Tuncay'ın hayatı bu olayla değişir. Iska, Fevzi Tuncay’ın bir topu ıskalamasının ardından yaşanılanları ve bir kalecinin hayata tutunmasının gerçek öyküsünü anlatıyor.

Fevzi Tuncay, bütün hayatını etkileyen Iska anının bir hata olmadığını, 20 yıl boyunca kendisini boşuna yiyip bitirdiğinin bu belgeselle farkına vardığını anlatırken, bu tip hataların futbolun içinde olabilecek doğal anlar olduğunun da altını çiziyor.

Belgesel Fevzi Tuncay’ın o günkü duygularına ve bugünkü hayatına etkilerine ışık tutuyor. Belgeselde Mehmet Özdilek, Feyyaz Uçar, Ayhan Akman, Sead Halilagiç, gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra çok sayıda gazeteci de yorumlarıyla yer alıyor.

FilmDeney ve Eigengrau Pictures GmbH ortaklığında çekilen belgeselin yönetmenliğini Mert Erez, yapımcılığını ise Gökçe Kaan Demirkıran yapıyor.